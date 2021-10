In occasione del compleanno del BLA e dei 40 anni della ludoteca comunale di Fiorano Modenese ripartono, in sicurezza, i laboratori creativi per bambini e ragazzi.

Il martedì dalle 17 alle 18.30 saranno dedicati ai bambini della scuola primaria tra i 6 e gli 8 anni, mentre il giovedì potranno partecipare i bambini della primaria dai 9 agli 11 anni e i ragazzi delle scuole medie fino ai 12 anni.

L’iscrizione è obbligatoria entro la settimana precedente a quella del laboratorio scelto. Per iscrizioni e informazioni: ludoteca@fiorano.it, 0536-833414 (lunedì-martedì-giovedì 16-19 sabato 9-13)

Gli appuntamenti cominciano il 19 ottobre con un laboratorio a tema ‘Torta di triangoli’ e proseguono tutti i martedì e giovedì fino al 2 dicembre, giornata in cui si costruirà il calendario dell’Avvento.

Cia sono tante proposte per tutti i gusti, nella settimana di fine ottobre, bambini e ragazzi potranno preparare festoni e zucche a tema Halloween e tanto altro. Per un programma completo dei laboratori è possibile consultare la pagina fb del BLA o il sito del Comune di Fiorano Modenese.