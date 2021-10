Dopo aver infastidito i clienti di due esercizi pubblici del paese, si è scagliato anche contro i Carabinieri chiamati dai gestori degli esercizi pubblici. Per questo motivo, un marocchino 41enne domiciliato a Villa Minozzo, si è guadagnato una denuncia alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia. È successo ieri.

Dopo la richiesta di intervento, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Castelnovo ne’ Monti ha inviato sul posto una pattuglia della Stazione di Ligonchio. Individuato l’uomo, gli uomini dell’Arma hanno appurato come lo stesso, in evidente stato di ebbrezza alcolica, in due diversi esercizi pubblici, stava importunando la clientela ed i titolari con atteggiamenti aggressivi e petulanti. Non solo. Visti i Carabinieri, si è scagliato contro di loro nel tentativo di sfuggire controllo. Una volta riportato alla calma, l’uomo è stato allontanato. Per lui, quindi, è scattata la denuncia penale per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e disturbo della quiete, oltre alla sanzione per ubriachezza e l’avvio delle procedure per l’espulsione attesa la sua posizione irregolare sul territorio nazionale.