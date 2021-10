Lunedì 18 ottobre alle 20:30 è organizzata una serata promossa dall’amministrazione Comunale per raccontare il percorso del Green Team nel 2021 e promuovere l’avvio del percorso partecipativo attraverso cui arrivare alla definizione delle attività di sensibilizzazione ambientale che entreranno nel Piano Comunale per l’Ambiente 2022.

“Informare, sensibilizzare, diffondere la consapevolezza dell’urgenza della sfida ambientale. Cerchiamo cittadine e cittadine che vogliano condividere un percorso di co-progettazione per ideare e sviluppare progetti che promuovano stili di vita sostenibili.” Commenta l’assessore Luca Brami. “Il percorso del green team ha portato alla realizzazione di progetti originali e di impatto che sono stati inseriti come best practices in un progetto europeo sul volontariato.”

Formatosi a seguito della manifestazione contro l’abbandono dei rifiuti dello scorso anno, il Green Team è un gruppo di cittadine e cittadine che ha lavorato – online – insieme all’amministrazione comunale per realizzare progetti di sensibilizzazione ambientale: ne sono nate iniziative che hanno declinato, usando i linguaggi dell’arte, il tema dei rifiuti.

Cittadini e cittadine che hanno prima ideato i messaggi e poi materialmente realizzato la campagna di street contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta al palazzetto o ancora i murales a tema ambientale realizzato da Mirko Amadei e Vanessa Bonilauri hanno utilizzato spazi non convenzionali come i sottopassi e i pedonali, per lanciare messaggi ai cittadini e alle cittadine che li frequentano.

Il coinvolgimento nel tavolo delle associazioni del territorio ha portato alla realizzazione di progetti come:

-un contest fotografico sul tema dei rifiuti abbandonati e poi una mostra a cielo aperto al parco del Rio Valle, “TI piace! Stories di Rifiuti”, curato dall’associazione fotografica ReFoto;

-“Scarto e Meraviglia!”, dove Gommapane Lab ha portato per due giorni al Centro Culturale Mulilpo l’artista internazionale Enrica Borghi, con i laboratori sul riciclo creativo della plastica

– L’incontro con Annalisa Corrado, autrice de “Le ragazze salveranno il mondo”, promosso da Associazione Culturale Carmen Zanti, promosso dall’associazione Carmen Zanti all’interno del festival “Orticelli Ribelli” perché parlare di parità di genere è parlare di sostenibilità.

Volontari Auser, Volontari di Reggio Emilia di Ripuliamoci e di Plastic Free hanno preso parte alle domeniche di pulizia del paese, appuntamenti che, grazie alla collaborazione con l’istituto comprensivo G.Dossetti sono molto partecipate dai più piccoli insieme ai loro genitori.

“L’incontro di lunedì sera in Sala Civica “C. Arduini” sarà l’occasione per allargare il tavolo e rilanciare;” conclude l’assessore Brami ”decideremo insieme il tema dei progetti del prossimo anno e inizieremo a lavorare al percorso che porterà prima a definirli e poi a realizzarli. Un ringraziamento sentito a Iren e Aguzzoli Arredamenti, sponsor di queste iniziative di sensibilizzazizone ambienale. Solo facendo rete si può vincere.”

Per essere aggiornati sulle attività del Green Team è possibile consultare la pagina Facebook Green Team Cavriago.