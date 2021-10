Prima casalinga della stagione 2021 – 2022 per la Green Warriors Sassuolo: domenica 17 ottobre – fischio di inizio come di consueto alle 17.00 – le neroverdi di Coach Venco riceveranno al Pala Consolata la CBF Balducci HR Macerata, nel match valido per la seconda giornata di Regular Season (girone A).

Dopo la falsa partenza della prima giornata – con Dhimitraidhi e compagne sconfitte 3-0 sul campo di un’ottima Marsala – la Green Warriors andrà ricerca dei primi punti della stagione e potrà farlo tra le mura amiche del Pala Consolata, nella scorsa stagione vero e proprio fortino, potendo finalmente contare anche sul supporto del proprio pubblico. In questo senso, vi segnaliamo che i biglietti per la partita sono ancora disponibili, ma in numero limitato: consigliamo quindi la prenotazione inviando una mail ad amministrazione@volleyacademysassuolo.it.

Tornando al match, dopo la lunga trasferta siciliana terminata lunedì mattina, in settimana le neroverdi si sono allenate intensamente, come sottolinea Beatrice Gardini: “Dopo la falsa partenza della scorsa settimana, in questi giorni abbiamo lavorato tanto su alcuni meccanismi che contro Marsala non avevano funzionato al meglio. Da questo weekend mi aspetto una bella gara, in cui si veda quello che realmente siamo, senza quelle incertezze che abbiamo avuto a Marsala. Sono fiduciosa che possa essere una bella partita”.

Dall’altra parte della rete, Dhimitriadhi e compagne troveranno la CBF Balducci Macerata che – dopo gli importanti successi della scorsa stagione – si candida anche quest’anno ad essere una delle protagoniste del campionato: reduce dalla vittoria dello scorso weekend contro Ravenna, Macerata trova le sue principali bocche da fuoco nelle schiacciatrici Alessia Fiesoli e Francesca Michieletto e nell’opposto israeliano Malik, oltre che nei centrali Martinelli e Pizzolato.

“Macerata è una veramente una buona squadra – commenta capitan Dhimitriadhi. Ho visto alcuni spezzoni della loro prima partita e mi sono sembrati una squadra con pochi punti deboli, fanno cadere veramente pochi palloni ed hanno degli ottimi attaccanti. Sono una squadra in grado di mettere in difficoltà tutti, ma noi speriamo di affrontare la partita con la giusta determinazione e serenità e di divertirci. Sono certa che noi non siamo quelle che si sono viste in campo domenica scorsa e con un po’ di cattiveria agonistica potrà uscire una buona partita”.

L’appuntamento è quindi per domenica 17 al Pala Consolata, fischio di inizio alle 17.00 con direzione arbitrale affidata a Marta Mesiano e Ruggero Lorenzin.

Vi ricordiamo che la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube di Volleyballworld, piattaforma di riferimento della Federazione Internazionale di Pallavolo.