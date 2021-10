Da lunedì 18 ottobre sono programmati lavori di manutenzione stradale nel tratto di via Confine che si trova in prossimità dell’incrocio con via Garofalana, a Vignola. Verranno sostituite due botole in ghisa ormai deteriorate. E’ previsto anche il rifacimento della pavimentazione stradale, previa fresatura dell’asfalto ammalorato. La durata dei lavori è legata, naturalmente, all’andamento climatico. Per tutta la durata del cantiere si transiterà a senso unico alternato, regolato da movieri.

Martedì 19 ottobre, dalle ore 13.30 alle ore 17.30, si lavorerà alla rotatoria del Marco Polo, quella situata tra via Nazario Sauro, Ca’ Barozzi e la tangenziale, sempre a Vignola. E’ programmata la sostituzione di due botole pericolanti. Per consentire i lavori in sicurezza del cantiere verranno disposte modifiche alla viabilità, in particolare per gli automezzi pesanti. I mezzi provenienti da Spilamberto e diretti verso Marano saranno deviati verso via Ca’ Barozzi e via Barella per tornare poi in tangenziale. Sul posto saranno segnalate le deviazioni. I residenti di via Ca’ Barozzi potranno transitare regolarmente.