Torna anche alla Biblioteca Crovi di Castelnovo Monti l’evento provinciale “Autori in prestito 2021”, rassegna curata da Paolo Nori e Arci Reggio Emilia, sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, con scrittori di livello nazionale che nelle diverse biblioteche provinciali dispensano consigli di lettura, buoni film, ascolti musicali ai partecipanti. La manifestazione torna con la modalità in presenza dopo che nel 2020, a causa del Covid, era stata proposta in streaming online.

A Castelnovo Monti il 19 ottobre, nella Sala Concerti del Merulo nella stessa sede della Biblioteca Crovi, arriverà Vanni Santoni. Narratore, classe 1978, dopo l’esordio con il progetto letterario Personaggi precari, ha pubblicato, tra gli altri, Gli interessi in comune (Feltrinelli, 2008), Se fossi fuoco arderei Firenze (Laterza, 2011), la serie Terra ignota (Mondadori, 2013-14), La stanza profonda (Laterza, 2017, candidato al Premio Strega), L’impero del sogno (Mondadori, 2017). Dirige la collana di narrativa italiana di Tunué ed è fra i coordinatori della Classifica di qualità dell’Indiscreto. Nel 2020 ha pubblicato per Minimum Fax il saggio La scrittura non si insegna.

Ingresso gratuito con prenotazione fortemente consigliata sul sito www.codazero.it.

Per accedere al luogo di svolgimento dell’incontro è necessario essere in possesso di Green Pass personale.

Per informazioni: Biblioteca Crovi tel. 0522 610204, www.autorinprestito.it.