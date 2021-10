Un post scuola con attività sportive gratuite per bambini e ragazzi e contributi economici alle famiglie per sostenere la pratica sportiva dei figli: il Comune di Maranello vuole valorizzare lo sport giovanile e contrastare l’aumento della sedentarietà determinato, anche nei più giovani, dalle chiusure imposte dall’emergenza sanitaria.

Il nuovo bando pubblicato dall’amministrazione comunale prevede due attività che vanno in questa direzione: un post scuola ludico sportivo rivolto agli alunni che frequentano le scuole elementari e il progetto “Tutti in campo” con fondi destinati alle famiglie per la frequenza da parte di bambini e ragazzi ai corsi delle società del territorio. La scadenza per poter usufruire di questi servizi, entrambi su richiesta, è il 28 ottobre (ore 12).

“Con questi progetti vogliamo continuare a sostenere la pratica sportiva sul territorio, con particolare attenzione ai più giovani e alle famiglie”, afferma la Vicesindaca e Assessora alla Sport Mariaelena MIlilli -. Investire sullo sport significa investire sul benessere fisico e mentale delle persone. La crisi sanitaria ancora in corso ha fatto emergere in modo evidente quanto sia fondamentale l’attività fisica, e ora che le condizioni lo permettono è importante coinvolgere i bambini e i ragazzi. Sono iniziative che si inseriscono in un quadro più ampio di attenzione allo sport da parte dell’amministrazione, con progetti come le visite gratuite per gli atleti agonisti, che abbiamo da poco attivato, e opere come il nuovo Parco dello Sport”.

Nel dettaglio, il Post Sport è un post scuola gratuito rivolto agli alunni delle scuole primarie Rodari e Stradi già iscritti al post scuola tradizionale. In sostanza, i genitori che per esigenze di lavoro non hanno la possibilità di ritirare i propri figli e accompagnarli presso i centri sportivi avranno la possibilità di far praticare attività sportiva ai bambini direttamente nelle palestre delle due scuole, scegliendo tra un ventaglio di proposte di attività motoria. Il progetto verrà attivato in via sperimentale da novembre e fino alla fine dell’anno scolastico, con una frequenza settimanale da due a quattro giorni.

Raccolte le domande, sarà formulato un elenco degli ammessi rispetto alle diverse discipline offerte, seguendo le preferenze e l’ordine di arrivo delle richieste. La prima settimana potrà essere di prova, in modo che il bambino possa scegliere quale sport preferisce.

‘Tutti in campo – Diritto allo sport’ è invece il progetto rivolto a bambini e ragazzi di Maranello dai 6 ai 17 anni, che potranno accedere a corsi di pratica sportiva per l’anno sportivo 2021/2022 usufruendo di un contributo del Comune che sarà versato direttamente alle società e associazioni che riceveranno le domande di iscrizione ammesse a finanziamento. Le famiglie che possono fare richiesta devono possedere un ISEE da 3mila a 17mila euro fino a tre figli e da 3mila a 28mila euro con quattro o più figli.

Nella domanda andrà indicato un numero massimo di cinque preferenze di sport ordinate per gradimento, sulla base dell’elenco delle società sportive che hanno aderito. Il contributo sarà pari alla metà della quota del costo sostenuto dalle famiglie, fino ad un importo massimo di 200 euro per atleta e di 400 euro per famiglia nel caso di due o più figli.

Le famiglie ammesse potranno anche ottenere altre agevolazioni grazie ad un eventuale ulteriore contributo delle associazioni sportive coinvolte, che potranno offrire una riduzione percentuale sul costo del corso sportivo.

Il bando per entrambi i progetti è pubblicato sul sito del Comune di Maranello. Informazioni presso l’Ufficio Sport al numero 0536/240020