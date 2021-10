Questa mattina, in via Pioppa a Disvetro di Cavezzo ha perso la vita, mentre lavorava nei campi, un agricoltore di 49 anni. L’uomo sarebbe rimasto incastrato in un macchinario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e la medicina del lavoro, ovviamente oltre ai sanitari del 118.



