Primo incontro di Matteo Lepore con i sindaci del territorio. Questa mattina il sindaco metropolitano ha infatti riunito i Presidenti delle Unioni di Comuni (Appennino Bolognese, Savena-Idice, Terre di Pianura, Terre d’Acqua, Reno Galliera e Valli del Reno, Lavino e Samoggia) e del Circondario Imolese.

Un incontro informale che Lepore ha voluto tenere con i sindaci, così come nei giorni scorsi aveva fatto con le categorie economiche e sociali, per condividere con le priorità dei prossimi mesi (in primis l’approvazione dei Bilanci di Comune e Città metropolitana), l’agenda dei primi cento giorni e le modalità con cui dovrà lavorare la nuova Giunta per considerare i bisogni del territorio metropolitano.