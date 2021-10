Il 16 ottobre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale dell’alimentazione, evento promosso dalla FAO e celebrato in più di 150 paesi nel mondo. Questa giornata ha l’obiettivo di ricordare l’importanza di promuovere e sostenere scelte alimentari consapevoli al fine di poter accedere a una dieta sana in ogni parte del mondo. Ognuno di noi può contribuire passando all’azione.

Per l’occasione il SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) dell’AUSL di Reggio Emilia ha realizzato un poster per la promozione e tutela della salute della popolazione sugli aspetti legati all’alimentazione. Il SIAN si occupa del controllo dei prodotti alimentari nella fase della produzione, preparazione, somministrazione e vendita, delle acque destinate al consumo umano, del corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura, della promozione dei sani stili di vita e in particolare delle corrette scelte alimentari, con interventi e progetti rivolti a tutta la popolazione.

Nel poster predisposto dal Servizio sono stati indicati cinque punti all’ordine del giorno per la Giornata Mondiale.

-Scegli un’alimentazione sana, preferendo cibi di origine vegetale e riducendo alimenti ultra lavorati, ricchi in grassi, sale e zucchero

-Prediligi alimenti sostenibili come frutta e verdura di produzione locale e di stagione, cibi la cui produzione necessita di poca acqua e cerca di limitare il consumo di alimenti confezionati.

-Riduci gli sprechi alimentari comprando solo ciò di cui hai bisogno e prova a migliorare la conservazione degli alimenti e l’organizzazione dei pasti che consumi ogni giorno e cerca di utilizzare nuove strategie per impiegare ogni alimento.

-Ricicla come fa la natura, riutilizza l’acqua di cottura degli alimenti per innaffiare le piante o utilizza i cibi di scarto per produrre compost.

-Sostieni i piccoli produttori alimentari, incentivando gli acquisti nelle piccole realtà locali e se puoi prediligi catene commerciali che promuovono valori virtuosi ed inclusivi. Promuovi la biodiversità e le varietà locali del luogo in cui vivi.

Gli eventi promossi si possono seguire sulle pagine social attraverso l’hashtag: #GiornataMondialeAlimentazione2021 oppure si può approfondire il tema dell’alimentazione consapevole collegandosi alla pagina: http://www.fao.org/world-food-day/get-involved/it