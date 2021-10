Continuano gli appuntamenti con le Domeniche in Piazza: due mesi di eventi e spettacoli per tutta la cittadinanza.

Domenica 17 ottobre, in piazza Carducci, una giornata dedicata alla bicicletta e all’ecologica: Al mattino sarà presente un banchetto dell’Associazione FIAB di Reggio Emilia per la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano e la mobilità ciclistica in sicurezza: come muoversi in città, come farsi vedere e come rendere difficile la vita ai ladri di biciclette. Alle 10 partenza della biciclettata in compagnia per il paese da Piazza Carducci, livello amatoriale, 7 km di lunghezza, della durata di 1 ora circa. In caso di maltempo la biciclettata è rinviata a data da destinarsi.

Non solo, dalle 10 alle 12 partirà la terza edizione di “Clean Up Rio”. Cittadini e associazioni si ritroveranno per pulire piazze e vie del paese. Per info e iscrizioni alla biciclettata e a Rio Clean Up!: riosaliceto.rio@gmail.com e su WhatsApp al numero 334.3173281.

Piazza Carducci, già oggetto di trasformazioni per quanto riguarda la viabilità, conoscerà due mesi molti intensi: da ottobre a novembre, ogni domenica, quello che adesso è un parcheggio sarà il palcoscenico per eventi e spettacoli per le famiglie e non solo. Parte della piazza sarà chiusa al traffico per togliere spazio alle auto da restituire alla cittadinanza: un’iniziativa che anticipa quello che sarà una costante fino ad aprile 2022: “La chiusura parziale di piazza Carducci alla domenica mattina da ottobre all’aprile prossimo non deve essere vista come un disagio – spiega il Sindaco Lucio Malavasi -, ma come una nuova opportunità. Prima di tutto quella di riappropriarci della piazza come luogo di relazioni sociali e incontro della comunità. A questo proposito vorrei ringraziare l’Assessora Lara Baraldi e l’Assessore Daniele Pietri che si stanno impegnando tantissimo per realizzare una serie di iniziative che hanno proprio l’obiettivo di riportare la gente in piazza e consentire anche agli esercizi pubblici aperti alla domenica mattina di avere vicino a loro un paese più vivo. L’Assessora Baraldi si confronterà con le associazioni di categoria e la consulta dei commercianti così come concordato questa primavera. A quest’ultimi chiederemo davvero collaborazione e supporto anche di idee perché un paese vivo e che rispetta l’ambiente è certamente da stimolo anche a tutte le attività commerciali presenti nel territorio”.