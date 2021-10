Domani sera alle ore 21.00 si svolgerà, presso il Teatro Storchi di Modena, la serata finale della 8^ edizione del PREMIO PIERANGELO BERTOLI, dedicato al cantautore sassolese, indetto dalla Associazione Culturale Montecristo, con il pieno appoggio della famiglia Bertoli, la Direzione Artistica di Alberto Bertoli e Riccardo Benini e la collaborazione di BPER BANCA. Lo spettacolo sarà condotto da Andrea Barbi.

Durante la serata, a Roby Facchinetti sarà conferito il PREMIO PIERANGELO BERTOLI grazie all’innata capacità di arrivare al cuore della gente attraverso i contenuti veicolati dai testi delle sue canzoni. L’artista regalerà al pubblico un’emozionante performance musicale, esibendosi anche con Alberto Bertoli.

A Diodato andrà il Premio Pierangelo Bertoli “Per Dirti t’Amo”, per aver parlato nelle sue opere del tema dell’amore anche sul piano universale; a Enzo Avitabile sarà conferito il Premio Pierangelo Bertoli “Italia d’Oro”, per aver descritto nei suoi brani la situazione politico-sociale contemporanea o prospettica, infine a Maria Antonietta sarà assegnato il Premio Pierangelo Bertoli “A Muso Duro”, per aver trattato nelle sue canzoni il tema dell’anticonformismo e dell’indipendenza intellettuale.

Tutti gli Artisti saranno presenti domani sera e canteranno sul palco del teatro Storchi di Modena, omaggiando Pierangelo Bertoli.

Nel corso della serata di domani verrà decretato anche il vincitore della sezione “NUOVI CANTAUTORI” tra gli 8 Finalisti scelti. Di seguito i nomi dei finalisti che si esibiranno: DANIELE DE GREGORI da Roma; ASSIA FIORILLO da Napoli; FOSCARI da Roma; FRANZ da Monza”; ALBERTO GIOVINAZZO da Potenza; JOY da Siena; LORENZO SANTANGELO da Novara; STONA da Alessandria.

Il vincitore verrà selezionato da una giuria di esperti formata da Fio Zanotti, John Vignola, Bruna Pattacini, Paola Gallo, Mirco Pedretti, Andrea Bonomo, Marco Baroni, Daniele Soragni e Alberto Bertoni.

Al Vincitore della sezione “NUOVI CANTAUTORI” sarà riconosciuto un premio in denaro del valore di € 3.000,00, conferito dal Premio Pierangelo Bertoli e dal Circolo Culturale Montecristo che organizza l’evento. Il Primo classificato parteciperà inoltre, in qualità di ospite, a manifestazioni di prestigio del settore che si svolgeranno in Italia nel 2022.

Grazie alla collaborazione con ACEP-UNEMIA, uno degli 8 finalisti potrà aggiudicarsi un Premio del valore di € 1.000,00 a sostegno della propria attività formativa, musicale e/o discografica. Anche quest’anno, grazie a NUOVO IMAIE, verrà corrisposto a uno degli 8 Finalisti della sezione Nuovi Cantautori un premio di € 10.000,00 finalizzato alla realizzazione di un tour.

In ottemperanza al nuovo decreto che prevede una capienza al 100% per i luoghi di cultura come cinema e teatri, sono in vendita nuovi biglietti di posti di prim’ordine, acquistabili presso il Teatro Storchi di MODENA (Largo Garibaldi, 15) e su Vivaticket. Ingresso € 28,00 platea, € 25,00 palchi, € 23,00 balconata, € 20,00 Prima Galleria, € 15,00 Seconda Galleria. Per informazioni contattare i numeri 059331355 o 0592136021. Si consiglia di arrivare in teatro per tempo in quanto la serata avrà inizio precisamente alle ore 21:00.

Il Premio Pierangelo Bertoli è indetto da Associazione Culturale Montecristo, Regione Emilia-Romagna, Comune di Modena e Comune di Sassuolo.