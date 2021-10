Tutto pronto allo Sporting Club Sassuolo per ospitare, domenica prossima, l’esordio casalingo dei propri atleti per la seconda giornata del girone di andata del Campionato Nazionale a Squadre di serie A1.

Avversario di turno il TC Santa Margherita Ligure, che, secondo indiscrezioni dell’ultima ora, dovrebbe schierare Andreas Seppi, già nr. 18 della classifica internazionale ATP, attualmente nr. 93.

Dopo il pareggio insapore di domenica scorsa, sulla terra rossa di Siracusa, che comunque ha fruttato un buon punto, ora il sodalizio sassolese, unico club del girone nr. 2 a giocare su superficie sintetica, il temibile bolltex, e con il calendario a favore, dato che giocherà altre due partite in casa, cercherà di mettere i bastoni fra le ruote al più accreditato Santa Margherita.

Per la formazione sassolese, agli ordini del capitano Simone Gentili, confermata la presenza di Stefano Napolitano (foto) affiancato da Enrico Dalla Valle, Michele Vianello, Federico Bondioli, Mattia Ricci e Giulio Mazzoli.

Ricordiamo che gli incontri della serie A1 maschile si disputeranno nella struttura indoor dello Sporting Club Sassuolo in Via Vandelli a San Michele dei Mucchietti con inizio alle ore 10. L’ingresso, in base alle ultime disposizioni governative, sarà contingentato e per poter accedere alla struttura sarà necessario esibire il green pass valido.

Ricordiamo, inoltre, che è possibile seguire in diretta l’andamento degli incontri mediante la pagina dedicata sul sito www.sportingclubsassuolo.it o in alternativa su www.federtennis.it alla sezione Live Score.