Riparte la rassegna di Film d’Essai al Cinema Astoria di Fiorano Modenese. Tutti i mercoledì, fino al 1° dicembre, una pellicola scelta per la sua qualità proposta al pubblico ad un prezzo contenuto: soli 4 euro a ingresso, con orario unico alle ore 21.

Si parte mercoledì 20 ottobre con “Il collezionista di carte”, un film di Paul Schrader, con Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan, Willem Dafoe. La pellicola narra di William Tell, che è un ex militare e giocatore di poker professionista. La sua vita meticolosa viene sconvolta quando viene avvicinato da Cirk, un giovane che cerca il suo l’aiuto per eseguire il suo piano di vendetta contro un colonnello militare.

Inoltre, la proiezione di mercoledì 24 novembre (“Il matrimonio di Rosa”) sarà ad ingresso gratuito in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Prossimi appuntamenti:

Qui rido io – 27 ottobre

Supernova – 3 novembre

Il materiale emotivo – 10 novembre

La ragazza con il braccialetto – 17 novembre

Il matrimonio di Rosa – 24 novembre (ingresso gratuito)

A Chiara – 1 dicembre