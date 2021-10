In risposta alle violenze contro la sede della Cgil nazionale lo scorso 9 ottobre da parte del movimento No Green Pass e Forza Nuova, è stato organizzato per domani pomeriggio venerdì 15 ottobre dalla Cgil di Mirandola insieme al sindacato pensionati Spi/Cgil e all’Anpi un presidio antifascista in piazza Costituente a partire dalle ore 18.30.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013