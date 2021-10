Sono entrati all’interno della Chiesa di San Sebastiano a Correggio e, probabilmente, ignari di essere ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, hanno iniziato ad armeggiare nelle casette dei lumini riuscendo, dopo svariati tentativi, ad aprirne una e da impossessarsi del danaro che vi era contenuto, costituito dalle offerte dei fedeli. L’azione furtiva sebbene andata a buon fine non ha consentito ai due ladruncoli di assicurarsi l’impunità, in quanto immortalata dalle telecamere. Il Priore della parrocchia, recatosi in chiesa e accortosi del furto di monete dalla cassettiera di uno dei lumini, ha quindi formalizzato la denuncia presentandosi ai carabinieri della stazione di Correggio con al seguito il file del sistema di videosorveglianza che riprendeva l’azione delittuosa.

Le immagini immortalavano due uomini che, una volta entrati nei locali che ospitano la chiesa, forzavano riuscendo ad aprirla la cassetta di un lumino asportandone il contenuto. Ai carabinieri di Correggio è bastato visionare le immagini per identificare i ladri in due 30enni del paese, noti ai militari della locale per stazione anche per precedenti di polizia specifici. Sulla scorta del riconoscimento operato dagli stessi carabinieri, i due venivano denunciate alla Procura reggiana in ordine al reato di furto aggravato.