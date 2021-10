Sono stati realizzati questa mattina i lavori di riasfaltatura dell’incrocio tra via Curiel e via Mazzini a Rovereto s/S. Il prossimo passo riguarderà la stesura della segnaletica orizzontale. Un intervento per risolvere le criticità segnalate e garantire una viabilità più sicura ed efficiente.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013