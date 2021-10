“Spazio piccolissimi” e “Spazio incontro” sono due servizi dedicati alle famiglie e ai bambini più piccoli del territorio dell’Unione in cui approfondire progetti per i primi 1000 giorni di vita dei figli.

La proposta arriva dal Centro Famiglie dell’Unione Colline Matildiche e consiste nel mettere a disposizione un luogo e un tempo di socializzazione, gioco e laboratorio tra bambini, oltre che di conoscenza e condivisione tra adulti, con il coordinamento e la presenza degli operatori del servizio.

Lo “Spazio piccolissimi” si concretizzerà con 10 incontri di gruppo con mamme e bambini nel primo anno di vita. Ci si confronterà sulla cura del neonato, l’allattamento, le prime letture, lo svezzamento, il massaggio neonatale e tanto altro ancora. Il gruppo sarà accompagnato da un’ostetrica e da un’operatrice del Centro Famiglie. L’appuntamento sarà il mercoledì, dalle 10 alle 12, per un gruppo di mamme con i loro piccoli nella sede del Centro famiglie in via Fratelli Cervi 4 a Montecavolo.

Lo “Spazio incontro” sarà dedicato al gioco, alla scoperta, ai laboratori per i piccoli e al confronto e alla condivisione per gli adulti che li accompagneranno. Gli incontri saranno seguiti da un’operatrice del Centro e da esperti di diverse discipline e avverranno sempre a Montecavolo il giovedì dalle 10 alle 12 per 5 famiglie. A seconda delle richieste verranno attivate altre mattine durante la settimana.

Entrambi i servizi si articolano in pacchetti da 10 incontri, fino a dicembre 2021. Nuovi percorsi saranno attivati a gennaio e marzo 2022.

La quota di iscrizione è di 40 euro per ogni pacchetto.

Per informazioni o iscrizioni scrivere via Whatsapp al 3913284068 oppure via e-mail all’indirizzo info@famigliaincentro.it. Per gli adulti presenti sarà obbligatorio essere in possesso del Green Pass.