La Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto è stata informata di alcune richieste di donazioni che nei giorni scorsi sono state avanzate ai cittadini di diversi Comuni del territorio, in particolare della Val d’Enza, che sembrano riconducibili a un probabile tentativo di truffa. Spiega il Presidente della Pubblica assistenza di Castelnovo e Vetto: “Quello che ci è stato segnalato si configura appunto come un possibile tentativo di truffa: c’è una persona che, fingendosi un volontario che deve aprire una nuova Associazione di soccorso sul territorio di tutta la Val D’Enza, chiede donazioni per iniziare la nuova attività.

Abbiamo provveduto nel frattempo a segnalare la cosa all’autorità preposta, ma ribadiamo ancora una volta che i nostri Volontari, e parlo anche a nome delle Pubbliche Assistenze Anpas di Sant’Ilario e Traversetolo, non effettuano mai e in nessun caso riscossione di donazioni porta a porta o per telefono. Invitiamo pertanto a diffidare da chiunque si presenti come volontario per tale richiesta. Invitiamo chi ricevesse richieste di questo tipo a segnalarle alle Forze dell’ordine, o se lo desiderano chiedere chiarimenti ai responsabili delle Associazioni”.

Nel caso specifico, la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto risponde al numero 0522 612164, la Croce Bianca di Sant’Ilario allo 0522 674715, la Croce Azzurra di Traversetolo allo 0521 844484.