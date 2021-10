Giovedì 14 ottobre dalle 18.00 alle 21.00 torna a La Sosteria di via Santa Caterina 75 con un nuovo appuntamento delle “Poetiche Ri_Viste”. Questo luogo non è altro che l’edicola che TILT ed Ennesimo Film Festival stanno recuperando in un progetto di qualificazione urbana insieme al Comune di Fiorano e alla Fondazione di Modena.

Il format – ideato da Ennesimo e Poesia Festival – prevede quattro incontri a tu-per-tu, uno ogni giovedì sera, con quattro diversi poeti, i quali, incontro dopo incontro, accompagneranno i partecipanti alla realizzazione di una personale rivista poetica composta da rubriche, testi, immagini e art work, unica nel suo genere.

Protagonista di giovedì sarà Laura Solieri con l’incontro dal tema “Necrologi per i vivi”. L’ingresso è gratuito, prenotazioni su www.ennesimofilmfestival.com/eventi

I poeti si riconoscono dalla capacità di mettersi in gioco insieme alle loro poetiche! Dopo L’Occhio del Poeta, in questa nuova rassegna con gli autori, il pubblico non sarà solo spettatore, ma parteciperà prenotandosi singolarmente, a un vero e proprio colloquio poetico riservato all’interno dell’edicola di via Santa Caterina. I prossimi appuntamenti saranno giovedì 21 con Mariadonata Villa e Camilla Malagoli e giovedì 28 con Marco Bini.