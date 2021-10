E’ entrato all’interno di una lavanderia a gettoni di Correggio e, probabilmente, ignaro di essere ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del negozio, ha iniziato ad armeggiare nel distributore della bevande riuscendo dopo svariati tentativi ad aprirlo impossessandosi del danaro contenuto. L’azione furtiva, sebbene andata a buon fine, è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza della lavanderia. La titolare, recatasi in negozio e accortasi del furto di monete dal distributore di bevande, ha quindi formalizzato la denuncia presentandosi ai carabinieri della stazione di Correggio con al seguito il file del sistema di videosorveglianza.

Ai carabinieri è bastato visionare le immagini per identificare il ladro in un loro “parrocchiano”, ovvero un 30enne residente in paese, noto ai militari della locale per stazione anche per precedenti di polizia specifici. Sulla scorta del riconoscimento operato dagli stessi carabinieri correggesi, il 30enne è stato denunciato alla Procura reggiana in ordine al reato di furto aggravato.