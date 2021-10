La Direzione dell’Azienda USL IRCCS informa che, per l’intera giornata di venerdì 15 ottobre, il drive in per l’effettuazione dei tamponi del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, a causa di lavori di manutenzione sarà temporaneamente trasferito alla tensostruttura all’ingresso del Campus San Lazzaro.

Tutte le persone prenotate per quella data hanno ricevuto un sms con le indicazioni della nuova, temporanea, sede.