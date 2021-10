A Guastalla esiste ormai da diversi anno un gruppo di lettura creato in seno alla Biblioteca Comunale. Si è costituito a fine novembre 2015 quando ad accompagnare i partecipanti nella bella avventura era venuta nella nostra città Simonetta Bitasi, consulente per il programma di Festivaletteratura di Mantova e lettrice ambulante.

www.lettoreambulante.it.

Nel momento della creazione del Gruppo di Lettura guastallese, ai partecipanti era stato consegnato il ‘compito’ del mese, ovvero la lettura di un libro. Da allora i lettori si sono riuniti una volta al mese, salvo il periodo legato alle restrizioni per la pandemia, per condividere la lettura di altri libri che, di volta in volta, vengono suggeriti da qualcuno dei partecipanti o dalle responsabili della Biblioteca Comunale. E il gruppo poi sceglie fra varie proposte. Si tratta sempre di autori tra i più rilevanti della letteratura contemporanea mondiale.

Il gruppo di lettura si riunisce domani mercoledì 13 ottobre alle ore 21 presso la Biblioteca Comunale di Guastalla in piazza Garibaldi 1 per dialogare sul libro “Maria” di Lella Romano.

Chiunque ami leggere e desideri condividere questa passione è invitato all’appuntamento. La partecipazione è gratuita ma è gradita la prenotazione e per entrare in biblioteca è necessario il green pass.

Per maggiori info: 0522.839759-755