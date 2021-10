Giovedì 14 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso la Sala Don Tarozzi in via Crespellani 10 a Castelfranco Emilia, il Generale dei Carabinieri Roberto Riccardi presenterà “Un cuore da campione”, il ritratto che ha dedicato a Ludwig Guttmann, il neurologo tedesco di origini ebraiche che in un ospedale inglese nel Berkshire, curando i giovani feriti di guerra, iniziò la straordinaria avventura dei “Giochi di Stoke Mandeville”, approdati a Roma in occasione della XVII Olimpiade, diventando le prime gare paralimpiche della storia.

“Ludwig Guttmann è il fautore di una vera e propria rivoluzione disarmata. Uno dei pochi che hanno cambiato il mondo senza usare nemmeno un grammo di violenza. Ebreo scampato alla Shoah, neurologo fra i più affermati al tempo della Seconda guerra mondiale, nel Regno Unito ha curato i feriti con lesioni spinali attraverso lo sport. Dai suoi Giochi di Stoke Mandeville, con il determinante aiuto del medico italiano Antonio Maglio, sono nate le Paralimpiadi, la cui prima edizione si è tenuta a Roma nel 1960. Un meraviglioso esempio di impegno e di vita, che tanto può insegnare in questo tempo difficile”. (Roberto Riccardi)

Insieme all’autore sarà presente Rita Cuccuru, atleta plurititolata reduce dalle recenti Paralimpiadi di Tokyo.