Sulla A1 Milano-Napoli e sul Raccordo di Piacenza sud R49, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, nelle due notti consecutive di martedì 12 e mercoledì 13 ottobre, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A21 Torino-Piacenza-Brescia, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Torino e Brescia.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

da Bologna verso Torino, superare l’allacciamento con la A21 e uscire alla stazione di Basso Lodigiano per poi rientrare dalla stessa in direzione di Bologna e immettersi sulla A21 in direzione di Torino;

da Bologna verso Brescia, superare l’allacciamento con la A21 e uscire alla stazione di Basso Lodigiano per poi rientrare dalla stessa in direzione di Bologna e immettersi sulla A21 in direzione di Brescia;

-sul Raccordo di Piacenza sud R49, sarà completamente chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Basso Lodigiano o di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, di competenza SATAP Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza.

****

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 ottobre, sarà chiusa la stazione di Reggio Emilia, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Terre di Canossa o di Modena nord.

****

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Padova Zona Industriale, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 ottobre, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste;

-dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 ottobre, in uscita per chi proviene da Bologna e dalla A4.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Padova sud.

****

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 ottobre, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Imola o di Bologna San Lazzaro.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona/Pescara.

Ancora sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 ottobre, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna;

-dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14 ottobre, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena o di Rimini nord.

Inoltre, nelle tre notti consecutive di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 ottobre, con orario 20:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Rubicone ovest”, situata nel tratto compreso tra Valle del Rubicone e Rimini nord, verso Ancona.

****

Per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 ottobre, sul ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A13 Bologna-Padova, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, per chi proviene da Venezia ed è diretto verso Bologna.

In alternativa, a chi proviene da Venezia, si consiglia di proseguire sulla A4 verso Milano, uscire alla stazione di Padova est e rientrare dalla stessa, per poi immettersi sulla A13 Bologna-Padova, in direzione di Bologna.