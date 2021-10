Artisti che raccontano il loro lavoro, mostre, laboratori, premiazioni e cosplay: nel corso di un lungo week end, da venerdì 15 a domenica 17 ottobre, a Vignola si chiude l’edizione 2021 di Betty B, il Festival del Fumetto e dell’immagine organizzato dai Comuni di Savignano, Spilamberto e Vignola. La rassegna ha già fatto tappa a Spilamberto e a Savignano, ora approda nel centro storico di Vignola per il gran finale con alcuni dei migliori fumettisti del panorama nazionale.

Si comincia venerdì 15 ottobre quando, alle ore 17.30, al Salotto Muratori si terrà l’inaugurazione della mostra “PAZZE PER IL FUMETTO – Eroine, fuggitive, anarchiche e queer nei graphic novel” di Sara Colaone, alla presenza della stessa autrice. A seguire Sara Colaone incontrerà il pubblico al Circolo Ribalta in via Zenzano.

Molto intenso il programma di sabato 16 ottobre. Alle ore 10.30, in Piazza dei Contrari, “AVVENTURE NEL FUMETTO” incontro/laboratorio narrato e disegnato dal fumettista Onofrio Catacchio, di cui è allestita una mostra nella sala della Meridiana, concessa in uso per l’occasione dalla Fondazione di Vignola. A mezzogiorno, invece, su via Garibaldi, presentazione della mostra “Il mondo, oltre”. Si riprende nel pomeriggio, alle ore 15.00 in Piazza dei Contrari dove Valentina Stecchi presenta il suo libro “LA METÀ DELLA MELA È MARCIA” in dialogo con Marilena Nardi. A seguire, alle ore 16.00, sempre in Piazza dei Contrari è in programma la presentazione della mostra “MY COVID IN COMICS” tratta dalla pubblicazione che, sulla domanda “come cambia la tua vita con il coronavirus?”, ha raccolto 137 artisti provenienti da 30 diversi Paesi suddivisi nei 5 continenti. Interverranno i curatori Jacopo Granci e Claudio Calia. Saranno presenti all’incontro Lido Contemori, Gian Lorenzo Ingrami e Simone Togneri. Ancora in Piazza dei Contrari, ma alle 17.30, si terrà la premiazione di due concorsi: il Concorso nazionale LA POESIA ILLUSTRATA, riservata a giovani illustratori (premierà un rappresentante di BPER Banca) e la premiazione dei fumetti realizzati dagli alunni delle classi 1A, 1 E, 1H della scuola media L. A. Muratori di Vignola (premieranno la sindaca di Vignola Emilia Muratori e l’assessora a Cultura e Istruzione Daniela Fatatis). Infine, alle ore 18.30, in Via Garibaldi “Lisa Salsi: Incontro con Samuel Stern”, alla scoperta di una giovane artista e di un nuovo personaggio dei fumetti.

Infine il calendario degli incontri e delle iniziative in programma nella giornata di domenica 17 ottobre. Si comincia alle ore 11.30, in Via Garibaldi ”Da Lazarus Ledd a Mister No a Zagor”, incontro con Paolo Bisi. Nel pomeriggio, dalle ore 15.00, in Piazza dei Contrari “CONTEST COSPLAY” a cura dell’Associazione Manga Beats. Sempre in Piazza dei Contrari, alle ore 16.30 “IL MALE NECESSARIO: La rivoluzione che sconvolse per sempre la satira e il fumetto italiano”, con Vincenzo Sparagna, Giuliano Rossetti e Filippo Scozzari. Conduce Giorgio Franzaroli. Alle ore 18.00, in Via Garibaldi, “AMELIA COMPIE 60 ANNI” incontro narrato e disegnato dal fumettista Disney Donald Soffritti. Si festeggia il compleanno della celebre strega Disney con la collaborazione della Pasticceria Gollini.