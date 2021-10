Un arrestato, 25 indagati, 3.700 persone controllate, 54 violazioni amministrative accertate e 35 veicoli ispezionati. Sono questi i risultati dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per l’Emilia-Romagna nell’ultima settimana, che ha visto impiegate sull’intero territorio regionale più di 300 pattuglie in uniforme e in abiti civili, con 85 treni presenziati.

L’arresto è relativo ad un cittadino rumeno di 50 anni, controllato dai poliziotti della Polfer di Bologna Centrale a bordo di un treno a lunga percorrenza diretto in Puglia, risultato destinatario di un mandato di arresto europeo ai fini dell’estradizione, dovendo espiare la pena di un anno e quattro mesi di reclusione cui era stato condannato dalle autorità rumene per il reato di guida senza patente.

Le denunce riguardano vari reati quali: resistenza a Pubblico Ufficiale, violazione al foglio di via obbligatorio, rifiuto di generalità, reati contro il patrimonio, violazioni alla normativa sugli stranieri.