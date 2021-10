Pericoloso il comportamento di un automobilista che, nella giornata di ieri, sotto l’influenza dell’alcool si era messo alla guida della propria autovettura. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagna di Sassuolo, nel corso dei normali servizi di controllo alla circolazione stradale, hanno infatti fermato e controllato un’autovettura il cui conducente, un 35enne del luogo, è risultato sotto l’influenza dell’alcool. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebrezza con applicazione della sanzione accessoria del ritiro del documento di guida per la sospensione.



