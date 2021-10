Cielo al mattino tra il velato e il nuvoloso per nubi alte e stratificate; in prevalenza sereno o poco nuvoloso al pomeriggio con temporaneo aumento della nuvolosità alta in serata. Temperature minime in diminuzione sul settore orientale e comprese tra 7 e 10 gradi nelle città, ma con valori inferiori nelle aree di aperta campagna; massime stazionarie o in lieve aumento e intorno a 18 gradi. Venti deboli, di direzione variabile. Sul mare al largo i venti saranno deboli o moderati da nord-est. Mare mosso sulla costa romagnola, poco mosso sul ferrarese.

(Arpae)