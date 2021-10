Nella serata di domenica i Carabinieri della Stazione di Savignano sul Panaro, nel corso di uno dei molti servizi di controllo del territorio finalizzati allo contrasto della diffusione delle droghe tra i giovani, hanno notato un uomo che stava passeggiando nel paese e il cui atteggiamento destava forti sospetti. I militari hanno provveduto così al controllo.

L’intuito dei militari ha trovato conferma poiché, all’atto della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 15 di cocaina, 3 di marijuana e denaro contante per oltre 700 euro. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto davanti al Giudice per il processo per direttissima, ove è stata patteggiata una condanna a 8 mesi di reclusione.