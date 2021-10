Il Questore della Provincia di Reggio Emilia, Dott. Ferrari, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio ed anche a seguito di specifiche segnalazioni dei Comitati di Quartiere e dei privati cittadini, ha predisposto anche nello scorso fine settimana mirati servizi antidegrado svolti con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale all’interno del Parco “Il Tasso” di via Adua, per contrastare l’ingenerarsi di fenomeni delittuosi connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti riconducibili alla presenza di soggetti che con molta probabilità dimoravano all’interno degli stabili delle ex Officine Reggiane, recentemente sgomberate.

Nell’ambito della cennata attività, solo nel weekend, sono state controllate 105 persone e 26 veicoli.

Nel corso dei serrati controlli estesi durante tutto il week end, nelle vicinanze del Parco il Posto Fisso di Polizia di via Turri ha identificato un cittadino nigeriano, O.D., classe ’84, pregiudicato senza fissa dimora. Questi, che fino ai primi giorni di settembre dimorava abusivamente all’interno dei padiglioni delle ex Officine reggiane, da controlli in baca dati risultava irregolare nel territorio dello stato. All’esito degli accertamenti svolti negli uffici della Questura il predetto O.D. veniva colpito da provvedimento di espulsione ed accompagnato presso il centro di permanenza e Rimpatrio di Gradisca d’Isonzo (GO).