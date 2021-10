Doppia vittoria per le squadre di tennis over 45 e 55del Club La Meridiana. Ieri, sabato 9 ottobre, la prima ha sconfitto il Circolo Tennis Tricolore di Reggio Emilia con il rotondo punteggio di tre a zero. Più combattuto il match che ha visto contendersi la vittoria tra gli over 55 del Club di Formigine e il Circolo Tennis di Castenaso.

La squadra modenese composta da Giovanni Pascali, Claudio Bisi, Stefano Boschi, Antonio Fontana, Alessandro Bianchini e Roberto Belli, in questo caso ha vinto 2 a 1. Dopo essersi aggiudicati un match a testa nel singolo, a fare la differenza è stato il doppio. Grazie all’ottima prestazione di Giovanni Pascali e Stefano Boschi, infatti il Club La Meridiana è riuscito a piegare la resistenza degli avversari bolognesi.

Entrambe le squadre passano così il turno nel campionato regionale di categoria e si preparano per la prossima sfida in programma il prossimo fine settimana.