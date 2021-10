Ha rotto la catena per rubare da Piazza San Quirino la bicicletta lasciata da un cittadino, assentatosi momentaneamente per recarsi presso la sua abitazione. Si è assicurato di non essere notato da occhi indiscreti, si è avvicinato alla biciletta, ha rotto la catena e con il velocipede si è dileguato. Non si è però accorto che tutti i suoi movimenti venivano registrati da un altro occhio, ovvero quello delle telecamere del sistema di videosorveglianza di un’abitazione privata. Al resto ci hanno pensato i carabinieri della stazione di Correggio.

L’epilogo è la denuncia per furto aggravato di un 27enne correggese che i carabinieri di hanno inoltrato alla Procura reggiana. La vittima nel primo pomeriggio del 5 settembre scorso aveva parcheggiato la sua bicicletta in Piazza San Quirino del comune di Correggio nei pressi della sua abitazione avendo, l’accortezza di assicurarla con un catenaccio. Dopo aver pranzato usciva di casa constatando che ignoti ladri l’avevano asportata. L’uomo, un 28enne abitante a Correggio, si è quindi presentato ai carabinieri della stazione di Correggio che hanno subito avviato le indagini. Dalla visione e analisi dei filmati di videosorveglianza dell’impianto di una privata abitazione, che riprendeva le fasi del furto, i carabinieri di Correggio hanno accertato che un giovane con addosso un paio di occhiali e una t-shirt di colore nero, a piedi, si dirigeva da via Filatoio in Piazza San Quirino per poi ritornare indietro, pochi attimi dopo, in sella alla bicicletta risultata essere di proprietà del 28enne di Correggio. Il ladro, noto agli stessi carabinieri del paese, alla luce dei fatti è stato quindi denunciato. La bicicletta non è stata recuperata. Il ladro, secondo i carabinieri, probabilmente è riuscito a piazzarla a un ricettatore compiacente prima di ricevere la “visita” dei militari.