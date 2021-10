Ritorna il grande tennis a Sassuolo con la Serie A1, la massima espressione tennistica nazionale a squadre e allo Sporting Club Sassuolo tutto è pronto per affrontare al meglio questa stagione.

La compagine sassolese, inserita nel secondo dei quattro gironi previsti, avrà come avversarie il TC Match Ball Siracusa, il TC Santa Margherita (GE), proveniente dalla A2, e il New Tennis Torre del Greco (NA).

Come per le precedenti edizioni il format della fase a gironi del campionato di serie A1 prevede un calendario di andata e uno di ritorno e per i sassolesi la prima giornata sarà subito una trasferta. Lo Sporting, infatti, giocherà domenica prossima la prima giornata di campionato in terra siciliana contro il TC Match Ball Siracusa. La formazione a disposizione del capitano Simone Gentili vedrà schierati Stefano Napolitano, Enrico Dalla Valle, Michele Vianello, Federico Bondioli, Mattia Ricci, Giulio Mazzoli, e uno fra lo sloveno Blaz Rola e lo spagnolo Roberto Carballes Baena.

L’inizio degli incontri è previsto per le ore 10 e sarà possibile seguirne l’andamento in tempo reale accedendo all’apposita sezione predisposta dalla Federtennis, il cosiddetto live score.