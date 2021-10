Una riqualificazione ampia e diversificata, che unisce sociale, aspetti ricreativi e sport: con 18 mesi di lavori di riqualificazione il Centro sociale polisportivo di Villa Sesso cambierà volto e si metterà al passo coi tempi. Un progetto importante sia in termini di risorse – è previsto un investimento di 1.200.000 euro, uno dei più importanti tra quelli previsti per i quartieri di Reggio Emilia – sia soprattutto in termini di ricadute sociali, molto atteso dagli abitanti della frazione e che arriva al termine di un percorso di ascolto e confronto con i cittadini che continuerà anche nel corso dei prossimi mesi.

L’intervento di rimodernamento riguarderà l’area che attualmente ospita gli impianti sportivi e socio-ricreativi a servizio della comunità, oggi gestiti dalla Polisportiva Pegaso.

Saranno realizzate nuove opere, tra cui una palestra da destinare anche ad eventi al coperto, aree gioco per bambini e per le diverse discipline sportive e un sistema di viabilità adeguato per permettere di raggiungere il Centro in condizioni più sicure.

HANNO DETTO – Il progetto è stato presentato in questi giorni nel corso di un’assemblea pubblica, alla quale hanno preso parte il sindaco Luca Vecchi, gli assessori allo Sport Raffaella Curioni e alla Partecipazione Lanfranco de Franco e il dirigente del servizio Ingegneria degli Edifici Ermes Torreggiani. All’iniziativa era presente anche il presidente della Fondazione per lo Sport Mauro Rozzi.

“Abbiamo fatto diversi incontri con la cittadinanza di Villa Sesso, ascoltato le esigenze e le necessità: pensiamo che questo progetto in via di definizione possa essere un’ottima soluzione a livello sociale per un’area importante del nostro territorio comunale – ha detto il sindaco Luca Vecchi – La possibilità di un nuovo impianto polivalente si arricchisce con questa opera dal punto di vista sociale, con la possibilità di un nuovo e grande spazio aggregativo”.

“È stato un investimento importante e da non sottovalutare – ha affermato l’assessora allo Sport Raffaella Curioni – Fin da subito, a livello politico, abbiamo voluto mettere lo sport al centro della vita di tutti noi. Il Covid ci ha insegnato dell’esigenza di aree e spazi polivalenti e trasversali. Questo vuole essere un esperimento che ci piacerebbe in seguito diffondere in altri quartieri della città”.

“Si tratta di un progetto che vuole diventare un punto di riferimento a livello sociale e sportivo per il quartiere e per l’area nord, come già proposto negli anni precedenti dagli stessi abitanti di Sesso – ha detto l’assessore alla Partecipazione Lanfranco de Franco – Questo passaggio vuol far sì che la frazione non sia solo un quartiere residenziale, ma un luogo che offra occasioni di socialità, cultura, servizi di prossimità. Stiamo lavorando e continueremo a lavorare su questi aspetti con la comunità di Sesso tramite il percorso dei Laboratori di cittadinanza e portando in questo luogo alcune delle innovazioni che stiamo proponendo ai 27 Centri sociali della città con il percorso delle Case di Quartiere”.

“Il progetto di rivisitazione e ampliamento del Centro sportivo di Sesso – ha detto il presidente Mauro Rozzi – segna un passaggio importante non tanto per il percorso di confronto e co-progettazione adottato che, oramai è un metodo consueto, ma nella visione di un centro di aggregazione innovativo e moderno nel quale si fondono e si sostengono a vicenda le varie dimensioni dell’attività sportiva e associativa. Un nuovo modello di impiantistica che deve stimolare il protagonismo del mondo sportivo”.

All’incontro era presente anche il presidente della Uisp Reggio Emilia Azio Minardi, che ha partecipato alla progettazione di questo nuovo spazio dedicato allo Sport e che ha sottolineato l’importanza di costruire un modello di gestione sostenibile, in grado di mettere a sistema le collaborazioni fra pubblico e privato, per garantire un’accessibilità ai servizi e alle funzioni previsti.

DETTAGLIO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA – Per quanto riguarda gli spazi attuali del Centro sociale, verrà realizzata una nuova palestra-sala polivalente di 800 metri quadrati, con copertura ad archi in legno, che potrà ospitare manifestazioni sportive, altri eventi al coperto e fungere da sala civica a disposizione della comunità. E’ per altro previsto l’ampliamento della cucina.

Nel carnet anche la realizzazione di nuove aree da gioco per i bambini e la trasformazione del campo da tennis in tre nuovi spazi dedicati al padel. Tra gli investimenti già attivati dal Comune anche l’acquisto del campo da calcio adiacente che sarà annesso al centro sportivo e il cui utilizzo, in base alle esigenze della comunità, sarà deciso dopo nuovi incontri.

Per migliorare l’accessibilità al Centro sarà costruita una nuova rotatoria con attraversamenti ciclopedonali protetti per rendere più visibile e sicuro l’ingresso al Centro, migliorando il collegamento con la rete ciclabile della frazione.

I lavori inizieranno nell’aprile 2022 e saranno suddivisi in due momenti. Il primo stralcio – il cui termine è previsto per il dicembre 2022 – include la nuova rotatoria, la nuova sala polivalente e l’ampliamento della cucina. Il secondo stralcio – da dicembre 2022 a settembre 2023 – prevede una nuova hall d’ingresso, gli spogliatoi della nuova palestra, i campi padel, la pedonalizzazione all’interno del centro e un percorso carrabile esterno.