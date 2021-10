Questa sera alle 21:30 terza partita dello Hockey Roller Scandiano nella Coppa Italia di Serie B. L’avversario è l’esperto Amatori Pesaro, secondo nella Coppa italia di Serie B 2020-2021, attualmente quarto in classifica con 3 punti, grazie alla vittoria 8-6 a Correggio all’esordio. I rossoblu di Daniele Uva, invece, hanno 4 punti in classifica, frutto della vittoria 5-2 contro il primo Modena ed il pareggio 8-8 contro Pico della Mirandola.

A seguire i link alle intervista a due degli atleti che compongono la seconda squadra rossoblu, Matteo Sassatelli, portiere e capitano, (https://youtu.be/Qs0vHsRzpdY) ed Andrea Stefani (https://youtu.be/Ythw8ha-HBg) giocatore anche della prima squadra e convocato in nazionale Under 17 insieme ad Alessadnro Uva.

La prima squadra, invece, sarà ancora in Toscana domenica pomeriggio alle 17.30 per un allenamento congiunto con la formazione che ha già incontrato due settimane fa nel 1° Memorial Luca Iapichello terminata 1-1, ma vinta poi ai rigori dallo Scandiano. Un’altra opportunità sul campo per mister Uva per affinare gli schemi della squadra con un avversario di tutto rispetto che giocherà nel girone B della Serie A2. L’esordio nel girone A per il Roller Hockey Scandiano arriverà il 22 ottobre in casa al PalaRegnani contro il Trissino.

Nella foto di Alberto Bertolani Scandiano-Modena