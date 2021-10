Dopo il buon successo della raccolta porta a porta che ha aumentato considerevolmente la percentuale di materiali differenziati avviati al riciclo, dimostrando la virtuosità dei cittadini di Scandiano nella raccolta differenziata, sono arrivate a Scandiano le MINI ECOSTATION. Come dice la stessa parola, si tratta di ecostation di dimensioni ridotte che sono state dislocate sul territorio per agevolare più possibile il corretto conferimento dei rifiuti e renderlo flessibile: è con questa finalità che, a partire dai primi di Ottobre sono state attivate a Scandiano e ad Arceto due mini – Ecostation, ovvero eco punti fissi di conferimento a servizio di tutte le utenze, sia domestiche sia non domestiche. Sono state collocate in posizione accessibili, in Via della Repubblica a Scandiano e Via Marco Biagi ad Arceto di Scandiano in prossimità delle casette dell’acqua.

La Mini – Ecostation è una struttura simile a un container (circa 2,5 metri per 4 metri) con accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che funziona tramite l’utilizzo dell’ecocard (quella utilizzata per l’accesso ai centri di raccolta) o di tessera sanitaria dell’intestatario del contratto di igiene urbana, ed è dotata di sportelli per la raccolta del rifiuto organico e del rifiuto residuo. La Mini Ecostation rappresenta un ausilio fondamentale per un coerente sviluppo del sistema di raccolta differenziata e va incontro alle esigenze dei cittadini che si trovano in difficoltà a conferire i rifiuti secondo il normale calendario, per le esigenze più svariate (ferie, week-end, pendolari, turnisti, etc). Il nuovo servizio tende a fornire ulteriori elementi di comodità e opportunità di conferimento a fronte di situazioni particolari di accumulo (ad esempio la produzione di pannolini per chi ha bambini piccoli o deve accudire anziani con specifiche problematiche).

Per il rifiuto residuo possono essere utilizzati comunissimi sacchi neri o borsine della spesa di volume non superiore ai 40 litri, compatibilmente con le dimensioni della bocchetta di conferimento. Per il rifiuto organico sono necessari i sacchetti biodegradabili. La Mini – Ecostation è una struttura sorvegliata e dotata di sensori che segnalano il livello di riempimento per ogni tipologia di contenitore rifiuti comunicando direttamente al gestore la richiesta di intervento per lo svuotamento. Usufruire della MINI ECOSTATION non comporta maggiori costi per l’Utente rispetto alla TARI.