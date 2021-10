Nell’ambito della rassegna 2021 di “Autunno in Auditorium”, le serate programmate dall’Associazione Culturale Biasin propongono, sabato 9 ottobre alle 17:30: “Noi viaggiamo vicino-Racconti di piccoli viaggi in Appennino senza bagagli”.

Si tratta della presentazione del libro di Maria Luisa Bompani “Noi viaggiamo vicino” – Incontri Editrice.

Dialogano con l’autrice Matteo Cuccagna e Ileano Bondi di Smart Walking Libertà in cammino (GAE – Guide ambientali escursionistiche). Evento gratuito. Accesso con green pass.

Franco e Luisa abitano in pianura e, liberi ormai da impegni di lavoro, vanno in giro tra il 2016 e il 2017 nei paesini dell’Appennino Modenese, con qualche piccola fuga nelle montagne delle province limitrofe. In questo testo autobiografico, in cui la protagonista compone un diario che non è un diario, una guida che non è una guida, i due viaggiatori non hanno mete importanti da raggiungere, né hanno in mente di scoprire tesori particolari. La protagonista stà per compiere 60 anni e con pazienza e attenzione racconta il suo incontro con i piccoli borghi e le persone che li abitano. Acciaccata, con gli occhi velati dalle cataratte, sta cercando qualcosa nelle pietre, nelle stradine, nelle persone che incontra. I paesini dell’Appennino si offrono a lei con una presenza sorprendente: in fondo le somigliano. Riflettendo e giocando su questa affinità, la protagonista potrà forse ritrovare la propria casa interiore e sentir nascere la gioia, la tenerezza di appartenere a una comunità con cui condividere la vita che verrà, dai 60 anni in poi.

Noi viaggiamo vicino è un testo che, mentre parla di una ricerca interiore, pone anche interrogativi sul senso del viaggiare oggi, in un’epoca che ha il mito di viaggio transcontinentale, delle impagabili emozioni e dei panorami mozzafiato, dell’accumulo di immagini che danno l’illusione di aver veramente vissuto.