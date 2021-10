Anche la Città di Castelfranco Emilia parteciperà domenica alla Marcia della Pace Perugia-Assisi. Con voto in Consiglio Comunale è stata approvata l’adesione al “Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i diritti umani”, ente promotore della “MARCIA della PACE Perugia – Assisi I CARE”.

“Quest’anno – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche per l’Inclusione e la Pace Rita Barbieri – l’Amministrazione porterà il proprio gonfalone come simbolo di forte sostegno al messaggio che sta alle fondamenta di questa marcia: per noi e per la nostra comunità, infatti, è doveroso sostenere una pace fatta di ascolto e attenzione. Non servono grandi azioni, ma è fondamentale creare nell’animo delle persone un’educazione verso gli altri accompagnata dal rispetto di valori importanti ed unici come sono, appunto, la pace e i diritti. Questo – ha concluso – è ciò che significa amministrare una città, portando avanti segnali di amore, fratellanza, rispetto ed attenzione”.