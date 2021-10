L’Amministrazione comunale informa che ha avviato la procedura per revocare al “Carpi Calcio FC 1909” le convenzioni per gli impianti sportivi in gestione, visti il generalizzato stato di sottoutilizzo, le insufficienti manutenzioni e il progressivo deperimento degli impianti stessi, situazione particolarmente accentuata nel più importante di essi, lo stadio comunale “Sandro Cabassi”.

Inoltre non vi sono più le condizioni per continuare il rapporto convenzionale tra il Comune e la società, in quanto il TAR del Lazio, con l’ultimo ordinanza, ha di fatto reso impossibile al “Carpi FC 1909” la partecipazione al campionato di calcio di Serie D, e a oggi la società non ha alcuna squadra iscritta a campionati.