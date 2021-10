Uno spettacolo per i bambini e le famiglie: sabato 9 ottobre al Parco di Bell’Italia è in programma “Il Paladino senza nome”, a cura della Compagnia Peso Specifico. Due le rappresentazioni previste, alle 15 e alle 16, su iscrizione obbligatoria (tel. 0536 940920). Tra racconti, musica e immagini, un divertente spettacolo dove la tradizione dei pupi siciliani incontra quella del kamishibai giapponese. In caso di maltempo si svolgerà presso la sede dell’Associazione Yawp, in via Grizzaga 107.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013