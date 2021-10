Proseguono i festeggiamenti per i 40 anni compiuti dalla Ludoteca comunale e i 10 anni dell’edificio che oltre ad essa ospita Biblioteca e Archivio comunali, il famoso BLA! Per rendere omaggio a queste importanti realtà, che animano grandemente il tessuto sociale, e culturale del territorio, si è deciso di proporre un ricco calendario di eventi. Oltre a quelli delle scorse settimane, fino al 21 novembre ci saranno iniziative per tutti i gusti, la maggior parte presso la struttura del BLA, in via Silvio Pellico 7/9. Giochi da tavolo, libri, incontri dedicati, eventi formativi e tanto altro popoleranno la struttura che per Fiorano Modenese (e l’intero Distretto Ceramico) è diventata un vero punto di riferimento.

In particolare, domenica 10 ottobre giornata zeppa di proposte! Dalle 15.00, in Piazza Menotti, “Girodante” 2.0: caccia al tesoro per ragazzi dalla prima media alla seconda superiore. Squadre di 4 partecipanti, con le iscrizioni aperte dalle ore 14.00. Prenotazione consigliata tramite mail info@casacorsini.mo.it. Info: 348/9250606. In caso di maltempo recupero domenica 17 ottobre. A cura di Lumen APS e Gruppo Babele

Alle 16.00 appuntamento all’Archivio Storico (interno del BLA) con l’evento “Fiorano, terra di fornaci”. Dall’Archivio comunale di Fiorano Modenese ai luoghi delle fornaci Cuoghi e Carani guidati dall’archivista Matteo Ruini. Prologo in archivio e a seguire passeggiata nel centro storico. Solo su prenotazione, massimo 16 persone con green pass.

Alle 16.30, invece, laboratorio “Frullato di Favole” con Margherita Fraccon, educatrice museale. Chi ha detto che Cenerentola non possa partecipare al ballo e che il famoso gatto debba portare gli stivali? E se il lupo invece di far paura facesse scompisciare dalle risate? Ingredienti: un frullatore e tante favole. L’aiuto chef è Gianni Rodari. Solo su prenotazione: 8-11 anni, massimo 10 partecipanti.

Info e prenotazioni: Biblioteca e Archivio 0536- 833403 biblioteca@fiorano.it / Ludoteca 0536-833414 ludoteca@fiorano.it. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita su prenotazione (ove indicato). Le capienze ridotte degli spazi al chiuso NON consentono la permanenza degli accompagnatori nei medesimi spazi durante le attività. Per accedere al BLA sarà necessario essere in possesso di Greenpass. La disposizione non si applica alle persone escluse per età dalla campagna vaccinale (under 12) e agli altri soggetti esenti.