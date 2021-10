Anche il Comune di Vignola aderisce all’edizione 2021 della Marcia della pace e della fraternità programmata per domenica prossima 10 ottobre da Perugia ad Assisi. A rappresentare la città sarà la consigliera comunale con delega alle cerimonie di conferimento della cittadinanza Fabjola Kodra.

La partenza è prevista per le ore 9.00 dai Giardini del Frontone a Perugia, mentre l’arrivo sarà attorno alle ore 15.00 ad Assisi, alla Rocca Maggiore. Il titolo scelto quest’anno è “I care – Cura è il nuovo nome della pace”. “Domenica 10 ottobre – dicono gli organizzatori – inauguriamo insieme il decennio della cura”.

La marcia della pace quest’ anno celebra il sessantesimo anniversario dalla prima edizione che si svolse il 24 settembre 1961 su iniziativa di Aldo Capitini come corteo non violento a favore della pace e della solidarietà tra i popoli. Nel 2020, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, la marcia venne trasformata in una catena umana. Da quest’anno si torna alla normalità.