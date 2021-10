Dall’8 al 10 ottobre, a Bologna, porte aperte all’ambulatorio presso l’SPDC Malpighi. Per sensibilizzare le donne sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche.

La pandemia Covid-19 ha portato ad un aumento dei disturbi psichici, in particolare ansia, depressione, disturbi del sonno, panici e post-traumatici da stress. Disturbi che impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone tutti gli ambiti: personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo e che spesso portano ad isolamento e solitudine. Intervenire prima possibile è determinante e chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema.

I disturbi psichici sono curabili, non tutti sono guaribili, ma là dove non sia ottenibile la guarigione, possono essere adottati interventi efficaci in grado di ridurre l’intensità, la durata dei sintomi e le loro conseguenze.

L’Azienda Usl di Bologna aderisce all’Open Weekend di ONDA, Osservatorio Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, aprendo l’ambulatorio posto all’ingresso dell’ SPDC Malpighi (Pad. 1, via Palagi 9, piano terra, corridoio accanto al PS oculistico), dalle 9 alle 12 dell’intero fine settimana dall’8 al 10 ottobre, per colloqui informativi e di counselling gratuiti. A disposizione delle donne, medici specialisti e specializzandi in psichiatria per colloqui, informazioni sulle modalità di accesso ai servizi, somministrazione test psicometrici, divulgazione di materiale informativo, per informare sulla patologia ansioso-depressiva e sulle modalità di accesso alle cure.

I servizi offerti nelle giornate del 8, 9, 10 ottobre sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.