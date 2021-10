Le biblioteche di Reggio Emilia si preparano a un nuovo weekend ricco di proposte per tutte e tutti gli utenti. La ripartenza delle iniziative in presenza procede a ritmo serrato e dopo un primo fine settimana di eventi, il sistema bibliotecario è pronto a rilanciare con una proposta ancora più ricca per il weekend in arrivo.

Le proposte per il fine settimana spaziano da letture e laboratori per bambine e bambini inserite nell’ambito del festival Punto & a Capo e delle attività per la SAM – settimana mondiale per l’allattamento materno, che vedrà tra le altre cose l’inaugurazione dello spazio Baby Pit-Stop in biblioteca dedicato alle mamme in allattamento, fino alla presentazione di un fondo librario di recente acquisizione che racconta la storia del rapporto tra uomo e cucina, passando per la mostra dedicata a Dante nel settecentesimo anniversario dalla morte.

Idee e iniziative per tutte le età e per tutti i gusti, tutto rigorosamente a ingresso libero e su prenotazione. Per partecipare alle attività delle biblioteche è necessario essere in possesso del Green Pass, ad esclusione dei ragazzi che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età e di chi abbia un certificato medico che attesti l’esenzione dalla campagna vaccinale per motivi di salute.

Eventi junior

Sono ancora aperte le iscrizioni per il corso Musica per piccolissimi a cura della biblioteca Santa Croce, che ha l’obiettivo di avvicinare le bambine e i bambini al mondo della musica fin dalla nascita insieme ai genitori. Il corso è su iscrizione al numero 0522585600. Gli incontri iniziano sabato 16 ottobre e durano fino al 27 novembre in tre fasce orarie diverse ogni sabato mattina.

In occasione della settimana per l’allattamento materno, sabato 9 ottobre dalle ore 10.30, l’appuntamento è in sala ragazzi, alla biblioteca Panizzi, per letture per bambine e bambini dalla nascita, a cura dei volontari NatiPerLeggere.

Proseguono in città gli appuntamenti col festival del libro per ragazzi Punto & a Capo, con un’agenda fittissima di letture, incontri, laboratori, mostre e teatro per bambini e adulti. Lo Spazio Culturale Orologio è sede principale del festival in città.

Tra i numerosissimi incontri del festival si segnala l’appuntamento La bellezza salverà il mondo, con l’illustratrice francese Katy Couprie previsto per venerdì 8 ottobre alle 17 dedicato a bambine e bambini dai 7 agli 11 anni per immaginare insieme il proprio mondo migliore.

Sabato 9 ottobre alle 15 al festival Punto & a Capo si parla, tra le altre cose, di cinema insieme allo scrittore Luca Tortolini, in un incontro a più voci con letture a cura del Teatro dell’Orsa e la partecipazione di Cristina Spallanzani, direttrice artistica del festival.

Anche la giornata di domenica è ricca di proposte sulle arti e gli artisti, come l’incontro dedicato a bambini, ragazzi e adulti delle ore 15 con l’opera di tre straordinarie autrici: Saffo, Pina Baush e Emily Dickinson, raccontate da Beatrice Masini. Il programma è tutto da scoprire ed è disponibile online sul sito del festival, dove si trovano anche le indicazioni per la prenotazione obbligatoria ( https://bit.ly/3a5cq48).

Eventi per adulti

In Panizzi proseguono gli incontri della rassegna PrimoPiano. Sabato 9 ottobre alle 10.30 è il turno della presentazione del fondo dell’Accademia Italiana della Cucina. La delegazione reggiana dell’Accademia presenta il fondo ad essa titolato, una prima raccolta di importanti opere letterarie di cultura eno-gastronomica provenienti dalle biblioteche private di alcuni dei delegati che si sono succeduti alla guida della delegazione di Reggio Emilia. L’incontro accompagna gli utenti in un racconto della straordinaria epopea sociale che è la storia del rapporto dell’uomo con il cibo. Per partecipare all’incontro è obbligatoria la prenotazione al link www.eventbrite.it/e/184549170537.

Al piano terra della biblioteca Panizzi prosegue la mostra 700 e non li dimostra dedicata a Dante e la Commedia nel settimo centenario dalla morte del sommo poeta. La mostra, curata da Roberto Marcuccio e Chiara Panizzi, propone un punto di vista inedito sull’opera del poeta e affronta, attraverso cinque linee d’indagine, una narrazione multidisciplinare dei vari temi proposti.

Attraverso l’esposizione di testi antichi e libri a stampa affiancati a un ricco apparato di stampe e immagini custoditi negli archivi della biblioteca Panizzi, si raccontano la vita e l’opera del poeta, la fortuna critica della Commedia e la vita dei personaggi danteschi al di fuori del poema. La mostra è visitabile dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19 e nelle giornate di domenica 17 ottobre, 14 novembre, 28 novembre e 5 dicembre dalle 10 alle 13. L’ingresso è libero, ma contingentato e per accedere alla mostra è necessario il Green Pass. Sul sito della biblioteca si possono trovare tutte le informazioni sulla mostra e sugli eventi collaterali.