Domenica 10 ottobre ritorna ‘Bimbimbici’, la festa che accompagna bambini e famiglie in bicicletta lungo le strade della città per vivere una giornata all’insegna della mobilità sostenibile e lenta. Bimbimbici vuole infatti sollecitare una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani dando spazio alle persone in piena sicurezza.

Domenica il ritrovo della carovana di ciclisti è prevista alle 14.45 in piazza Martiri del 7 luglio (con iscrizioni direttamente in loco e versamento di un euro per la quota assicurativa). La partenza sarà alle ore 15.30 per seguire l’itinerario via Nobili, circonvallazione fino a piazza Duca d’Aosta, via Emilia all’Angelo, via fratelli Cervi, via Chopin, parco Ottavi con arrivo al centro sociale Orologio dove verrà offerto gnocco fritto ai partecipanti. Una pattuglia della Polizia locale accompagnerà il gruppo per assistenza negli attraversamenti.

La manifestazione è organizzata da Comune di Reggio, Fiab Tuttinbici e centro sociale Orologio. Info: Gianfranco 328 785 0980 www.tuttinbici.org