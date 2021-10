Dal 9 ottobre, il Museo civico Augusta Redorici Roffi di Vignola aprirà al pubblico tutti i sabato pomeriggio. Il Museo civico si trova in via Cantelli n.4, in centro storico, a Vignola. E’ specializzato in scienze naturali.

A partire da sabato 9 ottobre sarà aperto tutti i sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Un piccolo omaggio è previsto per tutti i bambini che visiteranno il Museo.