Nella giornata di ieri si sono toccate le 500mila seconde dosi di vaccino somministrate in provincia di Modena (comprese le cosiddette “dosi uniche” di Johnson&Johnson), una cifra tonda che si alza ulteriormente se si calcola la copertura vaccinale sulla popolazione assistita o residente in Provincia di Modena – 521.500 persone completamente vaccinate – comprendendo così anche coloro hanno effettuato la vaccinazione (o una parte di essa) fuori provincia. Un dato, questo, che corrisponde all’80% della popolazione dai 12 anni in su.

La copertura completa sale al 89,1% se si considerano soltanto le persone con più di 60 anni, vale a dire quelle vaccinate prioritariamente nelle prime fasi della campagna vaccinale.

Rispetto alla vaccinazione completa, è positivo l’andamento su tutte le fasce di età degli assistiti/residenti della nostra provincia, così come continuano a crescere le percentuali di persone entrate nel ciclo vaccinale (con prenotazione o somministrazione), come da tabella.