Si svolgerà a partire da domani, 7 ottobre e fino a sabato 9, presso la Nuova Fiera del Levante di Bari, la seconda edizione di Saie Bari 2021 La Fiera delle Costruzioni. Progettazione, edilizia, impianti, punto di riferimento del Centro e Sud Italia e del bacino del Mediterraneo per l’intera filiera delle costruzioni. Un’occasione di business e networking, attraverso i percorsi chiave dell’innovazione, dell’efficienza energetica, della sostenibilità e della trasformazione digitale.

L’industria italiana della ceramica e dei laterizi sarà presente con un’area espositiva (Nuovo Padiglione stand B19), promossa da Confindustria Ceramica sotto l’egida dei marchi Ceramics of Italy e LATERIZIO Italiano. All’interno dello spazio, sarà proiettata una mostra digitale con le ultime novità nella produzione di piastrelle italiane e vi sarà uno spazio dimostrativo pratico sulle più avanzate tecniche di posa delle lastre ceramiche di grandi formati, a cura dei maestri piastrellisti di Assoposa. Lo stand prevede inoltre l’esposizione di due mock-up, riproduzioni di soluzioni in laterizio conformi ai CAM edilizia. Nell’area della ceramica sarà possibile approfondire l’utilizzo del software PRO_SAM per il calcolo strutturale di edifici in muratura ordinaria, muratura armata o mista, promosso da Confindustria Ceramica Raggruppamento Laterizi e sviluppato dal Professor Guido Magenes e dagli Ingg. Carlo Filippo Manzini e Paolo Morandi.

Verrà riservato uno spazio ad un focus informativo sul progetto europeo LIFE SUPERHERO e sulle attività di promozione dei tetti ventilati e permeabili. Saranno illustrate anche le ultime campagne di comunicazione dell’industria ceramica, come quella sul “tetto in laterizio italiano” ideata per affermare il concetto di perfezione e modernità nella scelta del laterizio per le nuove coperture di oggi e quella sul “Superbonus 110%”, basata su dieci progetti realizzati utilizzando laterizio italiano nell’involucro edilizio. Inoltre saranno proiettati i video delle campagne promozionali “Ceramica una scelta sicura” sulle caratteristiche di eccellenza della ceramica e “Ceramica italiana, posa i tuoi sogni” sulla posa a regola d’arte delle grandi lastre. Infine, saranno in distribuzione copie delle riviste Costruire in Laterizio, Cer Giornale della Ceramica e Cer Magazine Italia.