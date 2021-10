NEINVER – società di gestione di Castel Guelfo The Style Outlets – ha aderito con entusiasmo al progetto “Mettiamo radici per il futuro” della Regione Emilia-Romagna, il grande piano per estendere la superficie boschiva sul territorio, che prevede la piantumazione di 4,5 milioni di alberi, uno per ogni abitante della Regione.

Dopo aver ospitato in primavera un corner per permettere ai visitatori di Castel Guelfo The Style Outlets di prenotare alberi e arbusti da ritirarsi presso i vivai convenzionati, Neinver ha oggi ultimato la piantumazione di ben 20 alberi e 720 giovani piante arbustive direttamente presso il parcheggio del centro. Un numero significativo, tra i più alti sinora registrati nell’ambito dell’iniziativa “Mettiamo radici per il futuro” per quanto concerne la messa a dimora di piante presso un’unica struttura privata.

Ad affiancare il management della società nella piantumazione dell’ultimo albero, sono intervenuti il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il Vicesindaco di Castel Guelfo Anna Venturini.

Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, ha commentato “Poco più di un anno fa, era il 23 settembre, lanciammo da Bobbio la campagna ‘Mettiamo radici per il futuro’. Un progetto ambizioso, che prevede la messa a dimora di 4,5 milioni di alberi. Uno per ogni cittadino emiliano-romagnolo. Un segnale concreto che si inserisce nell’idea di ecosostenibilità e riconversione ecologica che è al centro del Patto regionale per il Lavoro e per il Clima e anche del Pnrr. Ma nei nostri intenti c’era anche la speranza che fosse un impulso ai cittadini e alle realtà produttive a percorrere questa strada insieme a noi. È andata così e oggi ne abbiamo una prova importante: ci fa molto piacere, perché nella sfida per salvare il nostro pianeta abbiamo bisogno di tutti. Grazie dunque a Castel Guelfo The Style Outlets per il vostro impegno e la sensibilità che avete dimostrato. La nostra campagna prosegue in ottobre con una nuova fase di riforestazione, più ampia e che coprirà tutto il territorio regionale”.

Ha aggiunto Anna Venturini, Vicesindaco di Castel Guelfo, “Il Comune lavora da sempre a stretto contatto con Castel Guelfo The Style Outlets, un punto di riferimento importante per il territorio. Siamo lieti che negli anni abbiano potuto prendere forma progetti con risvolti importanti anche dal punto di vista della sostenibilità: dall’installazione già anni fa di un impianto fotovoltaico da oltre 4.000 pannelli solari sulle pensiline del parcheggio del centro, sino alla piantumazione di questa nuova area verde”.

Eduardo Ceballos, Country Head di NEINVER in Italia, spiega: “Ci riconosciamo pienamente nei valori e negli obiettivi del progetto ‘Mettiamo Radici per il Futuro’ di rigenerazione del verde e compensazione delle emissioni. Minimizzazione dell’impatto ambientale, valorizzazione del territorio e sensibilizzazione del pubblico sull’importanza del contributo di ciascuno per preservare il pianeta, sono pilastri fondamentali nella strategia di gestione dei nostri centri”.

NEINVER è tra le poche società in Europa ad aver ottenuto la prestigiosa certificazione BREEAM In-Use per tutti i propri centri europei, in virtù dell’impegno profuso per una gestione all’insegna della sostenibilità.

Conclude Luca Piccolo, center manager di Castel Guelfo The Style Outlets “Poter partecipare al progetto ‘Mettiamo Radici per il futuro’ è stato un onore per noi. Siamo grati alla Regione per questa iniziativa che ben si sposa con il nostro impegno per la sostenibilità”.